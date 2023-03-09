Липецк, 9 марта, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Власти Липецкой области опровергли слухи о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны 9 марта. Как сообщается в Telegram-канале, выяснение источников «громких хлопков» продолжается.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Также власти предположили, что источником громких звуков могли быть пролетавшие над областью самолеты.

Ранее 9 марта министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.