Fox News: лидера республиканцев в сенате США Макконнелла госпитализировали после падения в отеле

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM После падения в отеле лидера республиканцев в сенате американского Конгресса Митча Макконнелла госпитализировали в одно из медучреждений Вашингтона. Об этом 9 марта сообщает телеканал Fox News.

Митч Макконнелл © Cliff Owen/Global Look Press

Уточняется, что, по информации источника, лидер республиканцев оступился в ходе частного ужина в одном из вашингтонских отелей.

При этом данных о состоянии попавшего в больницу политики не приводится.

Отметим, 81-летний Митч Макконнелл, являющийся сенатором от штата Кентукки, в январе установил рекорд по количеству времени на посту лидера партии в Сенате Конгресса США, который он с 2007 года занимает уже 16 лет.