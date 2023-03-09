Рогов: Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС

Мелитополь, , 10:10 — REGNUM Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщил ТАСС 9 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС», — уточнил Рогов.

По его словам, атомная станция в настоящее время обесточена полностью от внешних источников. Рогов подчеркнул, что отключение с украинской стороны никак не связано с обстрелами.

«Это просто бессильная злоба Киева», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Владимир Рогов также предупредил о возможных сложностях с теплоснабжением Энергодара и проблемах с отоплением. По его словам, пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС переведут из горячего останова в холодный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООН выразила готовность оказать содействие в процессе демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС для восстановления нормального режима работы объекта.