Киев, , 10:09 — REGNUM Запорожская атомная электростанция полностью обесточена после ракетных обстрелов. С таким утверждением выступила украинская компания-оператор «Энергоатом».

ЗАЭС © Dmitry Grigoriev/Global Look Press

В компании заявили, что массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены ночью 9 марта.

«В результате обстрелов повреждена последняя линия, которая питала ЗАЭС. Сейчас станция работает на дизельных генераторах», ― уточнил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Энергоатом» уточнил, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС «переводятся в холодное состояние», для питании станции включили 18 дизель-генераторов, но горючего для их работы хватит на десять суток.

«В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — предупредила компания.

В компании рассказали, что подобная ситуация происходит в шестой раз за последний год.

Отметим, что от Минобороны России сообщений об ударах по инфраструктуре Украины 8 и 9 марта не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта российская группа безопасности попала под обстрел возле ЗАЭС во время ожидания инспекторов МАГАТЭ. Остались живы только два охранника. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что подобные действия стоит расценивать как попытку украинской стороны отстаивать свои интересы. По его мнению, таким образом на Украине пытаются добиться начала переговоров о демилитаризации электростанции, выгодной Киеву.