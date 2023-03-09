Киев, 9 марта, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена после ракетных обстрелов. С таким утверждением выступила украинская компания «Энергоатом».

Dmitry Grigoriev/Global Look Press ЗАЭС

В компании заявили, что якобы массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены ночью 9 марта.

«В результате обстрелов повреждена последняя линия, которая питала ЗАЭС. Сейчас станция работает на дизельных генераторах», ― уточнил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Энергоатом» утверждает, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС «переводятся в холодное состояние», для питании станции включили 18 дизель-генераторов, но горючего для их работы хватит на десять суток.

Отметим, что от Минобороны России сообщений об ударах по инфраструктуре Украины 8 и 9 марта не поступало. Кроме того, Запорожская АЭС находится в собственности РФ и контролируется российскими специалистами, которые ранее отмечали, что несмотря на многократные провокации и удары по АЭС со стороны ВСУ, работа и безопасность станции обеспечиваются. МИД России призывал мировое сообщество отреагировать на украинские обстрелы и повлиять на Киев во избежание катастрофы, которая может превзойти чернобыльскую.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта российская группа безопасности попала под обстрел возле ЗАЭС во время ожидания инспекторов МАГАТЭ. Остались живы только два охранника. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что подобные действия стоит расценивать как попытку украинской стороны отстаивать свои интересы. По его мнению, таким образом на Украине пытаются добиться начала переговоров о демилитаризации электростанции, выгодной Киеву.