По факту попытки отравления командира «Ахмат» Апти Алаудинова возбуждают уголовное дело

Москва, , 10:10 — REGNUM Уголовное дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова поручил возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили 9 марта в пресс-службе ведомства.

Апты Алаудинов Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 7 марта Алаудинов вернулся в зону спецоперации после попытки отравления. О том, что военного пытались отравить, в середине февраля сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Тогда, в феврале, Алаудинову передали конверт, как позже выяснилось, с пропитанным отравляющим веществом письмом. Вскрыв конверт, Алаудинов пожаловался на плохое самочувствие.