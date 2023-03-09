Москва, 9 марта, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова поручил возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили 9 марта в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

Напомним, 7 марта Алаудинов вернулся в зону спецоперации после попытки отравления. О том, что военного пытались отравить, в середине февраля сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Тогда, в феврале, Алаудинову передали конверт, как позже выяснилось, с пропитанным отравляющим веществом письмом. Вскрыв конверт, Алаудинов пожаловался на плохое самочувствие.