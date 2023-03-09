Харьков, Украина, , 10:07 — REGNUM После остановки городского электротранспорта в Харькове вывели на маршруты автобусы. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба городской мэрии.

Автобус в Харькове Victor Vizu

«В Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что харьковское метро также не осуществляет в настоящее время перевозку пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа городского электротранспорта, в том числе метрополитена, была остановлена в Харькове.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.