Москва, 9 марта, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Антиконституционный государственный переворот пытаются совершить в Грузии США и Евросоюз, которые жёстким образом ограничивают любое иностранное вмешательство на собственной территории. Об этом 9 марта написал глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

«США и ЕС, которые на своей территории жёстко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — отметил он в своём сообщении.

При этом Клишас отметил, что США и страны — участницы Евросоюза призвали грузинские власти сдержанно относиться к манифестантам, тогда как в своё время американские полицейские стреляли в участников протестов при попытке штурма ими Капитолия.

Также глава конституционного комитета СФ подчеркнул, что, хотя в парламенте и правительстве Грузии много русофобски настроенных лиц, власть в стране должна меняться путём выборов, «а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал начать в Грузии бессрочную кампанию гражданского неповиновения.