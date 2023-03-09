Правящая партия Грузии отозвала законопроект об иноагентах

Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Законопроект об иностранных агентах, который парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении, вызвав недовольство оппозиции, отозван, сообщает 9 марта «Рустави2».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом решении объявили правящая партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа», объяснив, что решено «безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок». Это сделано потому, объяснили авторы заявления, что считают себя властью, несущей ответственность «перед каждым членом общества».

Авторы подчёркивают, что народ введён противниками законопроекта в заблуждение. Например тем, что законопроект объявили «пророссийским». В сложившейся обстановке руководство республики решило обеспечить «спокойствие», создав для страны условия для «евроинтеграции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии протесты продолжаются с 7 марта из-за попытки парламента принять закон об иностранных агентах. Протесты вызвали «сочувствие» на Западе.