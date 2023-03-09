Из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Чите спасли двоих детей

Чита, , 09:52 — REGNUM Двух детей смогли извлечь из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Чите, в котором, по предварительным данным, произошёл взрыв газа. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал «112».

Сотрудники МЧС выносят ребенка ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

«Двух детей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в читинской пятиэтажке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент под завалами может находиться одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чите в пятиэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона. Вследствие этого в многоквартирном доме обрушилось два этажа.