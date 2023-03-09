Чита, 9 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Двух детей смогли извлечь из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Чите, в котором, по предварительным данным, произошёл взрыв газа. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал «112».

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Сотрудники МЧС выносят ребенка

«Двух детей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в читинской пятиэтажке», — говорится в сообщении.

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Также указывается, что в данный момент под завалами может находиться одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чите в пятиэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона. Вследствие этого в многоквартирном доме обрушилось два этажа.