В Харькове остановлена работа городского электротранспорта, включая метро

Харьков, Украина, , 09:40 — REGNUM Работа городского электротранспорта, в том числе метрополитена, остановлена в Харькове. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Политика страны» в своём телеграм-канале со ссылкой на местные власти.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Харькове остановлен электротранспорт, в том числе метро», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент метрополитен используется в качестве укрытия на фоне прогремевших в городе взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в Киеве получил повреждение инфраструктурный объект.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.