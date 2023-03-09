В Харькове остановили работу городского электротранспорта
Харьков, Украина, 9 марта 2023, 09:40 — REGNUM Работа городского электротранспорта, в том числе метрополитена, остановлена в Харькове. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Политика страны» в своём телеграм-канале со ссылкой на местные власти.
«В Харькове остановлен электротранспорт, в том числе метро», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в данный момент метрополитен используется в качестве укрытия на фоне прогремевших в городе взрывов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в Киеве получил повреждение инфраструктурный объект.
Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.