Бахмут, ДНР, 9 марта, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Село Дубово-Василевка в Бахмутском (Артёмовском) районе ДНР полностью перешло 9 марта под российский контроль.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На окраинах села продолжаются бои российских бойцов с ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне, 8 марта, стало известно об освобождении от ВСУ всей восточной части Артёмовска. В НАТО комментируют эту информацию в том ключе, что ВСУ не смогут удержать город.