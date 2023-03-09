В Нижневартовске освобождён удерживаемый вооружённым мужчиной ребёнок

Нижневартовск, Югра, , 09:33 — REGNUM Ребёнок, которого удерживал в одной из квартир Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа вооружённый мужчина, освобождён. Об этом 9 марта сообщили в экстренных службах региона.

Ситуация у дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживал ребенка © Стрингер/ТАСС

«Всё хорошо. Ребёнок освобождён», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он добавил, что в настоящее время с удерживавшим ребёнка мужчиной работают сотрудники силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина заперся с ребёнком в квартире в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и при попытке спасателей вскрыть дверь вышел на балкон, откуда выстрелил в воздух.