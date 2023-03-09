WSJ: ЦРУ ещё летом 2022 года сообщало ФРГ о подготовке украинцами диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Ещё летом 2022 года американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сообщало своим коллегам в Европе о том, что граждане Украины могут вести подготовку к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 9 марта говорится в публикации газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает издание, летом прошлого года ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии и другим спецслужбам стран Европы предупреждение о вероятном проведении диверсии на газопроводах.

Также отмечается, что в сообщении содержалась информация о трёх гражданах Украины, пытавшихся взять в аренду судно в странах, которые граничат с Балтийским морем, в том числе в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул КНР в городе Белфаст (Британия) Чжан Мэйфан написала, что статья американской газеты The New York Times о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» внесла некоторый «хаос» в ситуацию с расследованием диверсий.