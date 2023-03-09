Донецк, 9 марта, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины рано утром 9 марта обстреляли город Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что обстрел Волновахи со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве, а также на территории Киевской, Одесской и Днепропетровской областей Украины после взрывов были введены экстренные отключения электроэнергии.