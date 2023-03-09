Киев, , 09:11 — REGNUM О проблемах с отоплением в Киеве пишет 9 марта мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы — без отопления». Кличко заявляет, что отключения произошли «после ракетной атаки».

Водоснабжение в Киеве, подчёркивает глава города, работает в штатном режиме.

Напомним, Кличко заявил сегодня о взрывах в двух районах Киева. Минобороны РФ не информировало о нанесении ударов по объектам в этом регионе.

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