Мелитополь, 9 марта, 2023, 09:10 — ИА Регнум. На территории Запорожской области российскими войсками организована двойная глубоко эшелонированная линия обороны, подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ готовы к отражению возможного контрнаступления вооружённых формирований Украины. Об этом 9 марта рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы готовимся к этому [контрнаступлению украинских войск], у нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы», — сказал он.

Также врио губернатора Запорожской области уточнил, что, хотя связанные с обороной вопросы являются в первую очередь зоной ответственности военных, роль местных властей в этом вопросе «совсем не последняя».

«Мы отслеживаем снабжение армии, помогаем в вопросах обеспечения, только за январь–февраль было потрачено около 400 млн», — пояснил Балицкий.

При этом добавил, что на данный момент группировка ВСУ около населённого пункта Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области составляет порядка 40 тыс. военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что колонна батальонной тактической группы (БТРг) ВС России подверглась обстрелу в зоне спецоперации со стороны украинских войск и потеряла связь из-за повреждения радиостанции, однако начальник радиостанции взвода связи Владимир Андреев, несмотря на огонь противника и полученные ранения, смог восстановить нарушенную коммуникацию.