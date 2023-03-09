Тбилиси, 9 марта, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Пробка по направлению в сторону России образовалась из автомобилей на границе на КПП «Верхний Ларс» в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Формироваться затор из сотен машин начал накануне, 8 марта. Автомобили есть и с грузинскими, и с российскими номерами.

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Эта ситуация, добавим, сложилась на фоне обострения политической обстановки в Грузии. В Тбилиси проходят протесты прозападной оппозиции, поводом к которым стало решение парламентариев по поводу закона об иностранных агентах.