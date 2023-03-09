В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины введены экстренные отключения света

Киев, , 08:51 — REGNUM В Киеве, а также на территории Киевской, Одесской и Днепропетровской областей Украины после взрывов были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК в своём телеграм-канале.

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным компании, такие меры были введены после прогремевших взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Одессе после взрывов была остановлена работа городского электротранспорта, а в Полтаве — отключён ряд котельных.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.