В Одессе после взрывов остановлена работа электротранспорта

Киев, , 08:45 — REGNUM В Одессе после взрывов была остановлена работа городского электротранспорт, а в Полтаве — отключён ряд котельных. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Политика страны» в своём телеграм-канале.

Взрывы на территории Украины © Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«В Одессе остановили работу электротранспорта», — говорится в сообщении, и утверждается, что это произошло в результате взрывов.

Также указывается, что в Полтаве по этой же причине был вынуждено отключён ряд котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из объектов энергетической структуры на территории Одесской области получил повреждения после взрывов.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.