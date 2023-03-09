Киев, 9 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В Одессе после взрывов была остановлена работа городского электротранспорта, а в Полтаве — отключён ряд котельных. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Политика страны» в своём телеграм-канале.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press Взрывы на территории Украины

«В Одессе остановили работу электротранспорта», — говорится в сообщении и утверждается, что это произошло в результате взрывов.

Также указывается, что в Полтаве по этой же причине был вынужденно отключён ряд котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из объектов энергетической инфраструктуры на территории Одесской области получил повреждения после взрывов.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.