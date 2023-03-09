Одесса, Украина, 9 марта, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Один из объектов энергетической структуры на территории Одесской области получил повреждения после взрывов. Об этом 9 марта сообщил глава обладминистрации Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press Взрывы на территории Украины

По словам Марченко, на территории региона получил повреждения «объект энергетической инфраструктуры».

«Сейчас действуют ограничения электроснабжения», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории контролируемых Киевом Днепропетровской и Одесской областей Украины после взрывов введены превентивные отключения электроэнергии.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.