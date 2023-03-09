В Днепропетровской и Одесской областях Украины введены превентивные отключения электроэнергии

Киев, , 08:30 — REGNUM На территории контролируемых Киевом Днепропетровской и Одесской областей Украины после взрывов введены превентивные отключения электроэнергии. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своём телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Днепропетровской области из-за массированной атаки — превентивные отключения света», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позднее такие же превентивные отключения ввели в Одесской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате перебоев с подачей электроэнергии на некоторых участках железнодорожных путей ряд поездов на Украине задерживается на час или более.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.