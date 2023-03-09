Сеул, 9 марта, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил о крайне малой вероятности вооружённого конфликта с КНДР, сообщает 9 марта РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

«Вероятность реального конфликта очень-очень мала. Будет напряжённость, да. Но настоящий конфликт кране маловероятен, потому что альянс Южной Кореи и США будет слишком доминантным. Но мы всегда будем держать дверь открытой для диалога. Да, Ким Чен Ын будет усиливать свой ядерный потенциал, и иногда он бывает непредсказуем, поэтому мы хотим иметь сильную опору на себя. Мы будем продолжать пытаться делать что-то вместе. Мы хотели бы оказывать помощь в сферах продовольствия, общественного здравоохранения и, если до этого дойдет, инфраструктуры, людских обменов. Но в первую очередь наши возможности опоры на себя должны быть достаточно сильны, чтобы Ким Чен Ын не совершал просчётов», — сказал глава южнокорейского правительства.

Хан Док Су подчеркнул, что Ким Чен Ын «знает лучше всех», что совместные учения Южной Кореи и США не ставят целью спровоцировать КНДР.

Напомним, что Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.