Киев, , 08:27 — REGNUM Взрывы прогремели 9 марта в Киеве, написал глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Виталий Кличко © Carsten Koall/Global Look Press

«Взрывы в Голосеевском районе столицы, — пишет Кличко. — Все службы следуют на место».

Он добавил в дальнейшем, что в городе экстренно отключили электроэнергию, так что 15% потребителей остались без света.

Затем Кличко сообщил о другом взрыве — в Святошинском районе.

Напомним, ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Киеве и в ряде регионов Украины. Со стороны Минобороны РФ не было информации о нанесении ударов по объектам Украины.