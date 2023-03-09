Кличко заявил о взрывах в Киеве
Киев, 9 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Взрывы прогремели 9 марта в Киеве, написал глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
Carsten Koall/Global Look Press
Виталий Кличко
«Взрывы в Голосеевском районе столицы, — пишет Кличко. — Все службы следуют на место».
Он добавил в дальнейшем, что в городе экстренно отключили электроэнергию, так что 15% потребителей остались без света.
Затем Кличко сообщил о другом взрыве — в Святошинском районе.
Напомним, ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Киеве и в ряде регионов Украины. Со стороны Минобороны РФ не было информации о нанесении ударов по объектам Украины.