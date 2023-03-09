Киев, 9 марта, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В результате перебоев с подачей электроэнергии на некоторых участках железнодорожных путей ряд поездов на Украине задерживается на час или более. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своём телеграм-канале.

Laura Osman/Global Look Press Поезд

«Имеется ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов «Укрзализныци» 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время железнодорожные вокзалы на Украине, которые имеют такую возможность, производят высадку и посадку пассажиров через подземные переходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Киева и Днепропетровска, а также Киевской, Сумской и Винницкой областей Украины прогремело несколько взрывов.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.