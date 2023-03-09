Москва, 9 марта, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Колонна батальонной тактической группы (БТРг) ВС России подверглась обстрелу в зоне спецоперации со стороны украинских войск и потеряла связь из-за повреждения радиостанции, однако начальник радиостанции взвода связи Владимир Андреев, несмотря на огонь противника и полученные ранения, смог восстановить нарушенную коммуникацию, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он действовал в составе группы других российских военнослужащих. В ходе обстрела Андреев самостоятельно перевязал свои раны и оперативно вернул в рабочее состояние радиостанцию.

Благодаря действиям начальника взвода российские военные смогли отразить нападение ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Министерство обороны России обнародовало информацию о подвиге рядового Кирилла Авивова, подбившего в одном бою сразу два украинских танка.