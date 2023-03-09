СМИ: в Киеве, а также Киевской, Винницкой и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Киев, , 08:15 — REGNUM На территории Киева и Днепропетровска, а также Киевской, Сумской и Винницкой областей Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 9 марта сообщает украинский телеканал ТСН в своём телеграм-канале.

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Киеве несколько сильных взрывов. Также взрывы в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Киеве и Киевской области после взрывов произошло отключение электроэнергии. При этом ранее на всей контролируемой Киевом территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.