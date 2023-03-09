В Киеве и ряде областей Украины прогремели взрывы — СМИ
СМИ: в Киеве, а также Киевской, Винницкой и Сумской областях Украины прогремели взрывы
Киев, 9 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На территории Киева и Днепропетровска, а также Киевской, Сумской и Винницкой областей Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 9 марта сообщает украинский телеканал ТСН в своём телеграм-канале.
«В Киеве несколько сильных взрывов. Также взрывы в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в Киеве и Киевской области после взрывов произошло отключение электроэнергии. При этом ранее на всей контролируемой Киевом территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.
Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.