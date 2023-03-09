Киев, 9 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На территории Киева и Днепропетровска, а также Киевской, Сумской и Винницкой областей Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 9 марта сообщает украинский телеканал ТСН в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В Киеве несколько сильных взрывов. Также взрывы в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска», — говорится в сообщении.

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Также указывается, что в Киеве и Киевской области после взрывов произошло отключение электроэнергии. При этом ранее на всей контролируемой Киевом территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.