Вильфанд сообщил, в каких регионах в ближайшие дни будет холоднее обычного

Москва, , 08:28 — REGNUM В некоторых регионах России в ближайшие дни марта будет холоднее обычного. Об этом 9 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Мороз

По словам учёного, температура на 7–14 градусов ниже климатической нормы прогнозируются в Мурманской, Томской областях, Карелии и на Таймыре.

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта. Это значит, что морозы ожидаются до 20–26 градусов. На Таймыре прогнозируются до минус 35–41 градуса, что на 7–14 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Также температура ниже нормы на 7–14 градусов будет и в Томской области — там ожидаются морозы до 30 градусов.