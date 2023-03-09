Взрывы произошли в нескольких регионах Украины

Киев, , 08:10 — REGNUM Взрывы прогремели в ряде регионов Украины. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывы слышны в Львовской, Кировоградской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровских областях. Кроме того, взрывы произошли в городах Днепропетровск и Кривой Рог.

В Тернопольской и Днепропетровской областях прогремели повторные взрывы, а в Кировоградской области сработала система противовоздушной обороны. В Днепропетровской области после нескольких взрывов произошёл пожар.

Режим воздушной тревоги сохраняется на всей территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Кроме того, в городе была превентивно отключена подача электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве и Киевской области слышны взрывы и пропало энергоснабжение