В ряде городов и регионов Украины гремят взрывы
Взрывы произошли в нескольких регионах Украины
Киев, 9 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в ряде регионов Украины. Об этом 9 марта сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Взрывы слышны в Львовской, Кировоградской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровских областях. Кроме того, взрывы произошли в городах Днепропетровск и Кривой Рог.
В Тернопольской и Днепропетровской областях прогремели повторные взрывы, а в Кировоградской области сработала система противовоздушной обороны. В Днепропетровской области после нескольких взрывов произошёл пожар.
Режим воздушной тревоги сохраняется на всей территории Украины.
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Кроме того, в городе была превентивно отключена подача электроэнергии.