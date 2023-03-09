Уфа, 9 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В результате пожара в частном жилом доме в одном из сёл Учалинского района Башкирии в ночь на 9 марта погибли два человека. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что сообщение о пожаре в жилом доме по адресу пер. Речной в селе Юлдашево Учалинского района республики поступило в ночь на 9 марта и на место сразу выехали сотрудники МЧС, добровольная пожарная команда села Уразово и другие экстренные службы.

Также указывается, что по прибытии было обнаружено возгорание в бревенчатом жилом доме, после чего пожарные ликвидировали открытое горение.

«В ходе проливки и разбора конструкций на месте пожара обнаружено двое погибших (взрослые), пол и личности устанавливаются. Разбор на месте пожара продолжается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на месте возгорания работают следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС РФ и эксперт пожарной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта во Владивостоке на пожаре в жилом многоквартирном доме удалось спасти из огня шестерых взрослых и двоих детей.