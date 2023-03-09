Вашингтон, 9 марта, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Информацию для возможного весеннего наступления предоставит Киеву Вашингтон. Об этом 8 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу СNN.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Как уточнил Кирби, определять ход военных действий, направление для наступления и количество сил, которые необходимо будет задействовать, будет в конечном итоге президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы, конечно, предоставим информацию и свои советы, но в итоге определять достижимость целей предстоит президенту Зеленскому», — отметил Кирби.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно указывала на недопустимость подобных действий со стороны Вашингтона. Как поясняют в Москве, Белый дом таким образом увеличивает вероятность прямой вовлечённости США в конфликт, что может привести к непредсказуемым обострениям отношений между ядерными державами.