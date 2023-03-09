Глава Узбекистана подписал меморандум о вступлении Ирана в ШОС

Ташкент, , 07:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Информация об этом размещена 9 марта на сайте национальной базы законодательства Lex. uz.

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«Утвердить меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в тексте меморандума.

Мирзиёев поручил министерству иностранных дел страны направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного меморандума.

Напомним, что Иран 15 сентября 2022 года подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства — члена ШОС. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны — члены организации.

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