Нижневартовск, Югра, 9 марта, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Мужчина заперся с ребенком в квартире в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и при попытке спасателей вскрыть дверь вышел на балкон, откуда выстрелил в воздух, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Разбитое стекло

Об этом 9 марта пишет ТАСС. Отмечается, что сигнал поступил от местной жительницы. Женщина заявила, что ее муж находится в неадекватном состоянии.

На месте происшествия находятся все экстренные службы. По предварительной информации, остальных жильцов дома эвакуировали.