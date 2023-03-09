Киев, 9 марта, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области, на территории города и региона слышны взрывы. Об этом 9 марта сообщает украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее в четверг СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

В Киеве прогремело несколько сильных взрывов. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе города, на место ЧП следуют все экстренные службы. В нескольких районах Киева просматриваются густые столбы чёрного дыма.

«В некоторых районах Киева и области исчез свет. Вероятно, что электроэнергию выключали превентивно», — сказано в сообщении телеканала.

Информацию об отключении электроэнергии подтвердил также глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

Кроме того, появилась информация о взрывах в Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в ряде областей наблюдались российские БПЛА «Герань-2». В Одесской и Харьковской областях возникли проблемы с энергоснабжением.