Донецк, 9 марта, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Российские десантники нанесли поражение отряду украинских военнослужащих, которые передвигались вблизи позиций Вооруженных сил России, сообщил командир подразделения ВС РФ с позывным Козырь.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, речь идет о группе из пяти человек, которые находились в лесополосе. Козырь отметил, что по ВСУ ударили из АГС (автоматический станковый гранатомет) и крупнокалиберного пулемета «Корда».

«Отработали одной «улиткой», профиналили это все расчетом «Корда». Задача выполнена, противник отступил», — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

Козырь также заявил, что ВСУ создают наблюдательные посты из двух до десяти человек, по которым российские военные открывают огонь по нескольку раз каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись, на которой показаны десять украинских военнослужащих, взятых в плен в зоне специальной военной операции.