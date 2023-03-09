Находка, Приморский край, 9 марта, 2023, 07:48 — ИА Регнум. В Находке был ликвидирован пожар на мусорном полигоне, тлевший почти в течение месяца, сообщает 9 марта пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

nakhodka-city.ru Мусорный полигон. Находка

О возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов городским властям стало известно 15 февраля. Очаг открытого горения был оперативно ликвидирован, однако тепловое ядро, находившееся на глубине нескольких метров, потушить не удалось. Едкий дым распространился на близлежащие территории, в том числе на жилые кварталы Северного микрорайона города.

Для устранения очага задымления было задействовано пять самосвалов, доставляющих грунт для отсыпки, два бульдозера, два экскаватора. Завезено более 31 тыс. кубометров грунта, произведена засыпка очагов тления мусора на площади около пяти гектаров. Работы велись в круглосуточном режиме.

Причиной возгорания, скорее всего, стало попадание тлеющих отходов на полигон. Поэтому власти обратились к горожанам с просьбой ни в коем случае не поджигать мусор.