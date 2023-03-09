Киев, 9 марта, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Информацию о проведении переговоров о мире с Россией в Женеве опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 9 марта сообщает агентство Nova.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства», — пояснил Кулеба.

При этом глава МИД Украины уточнил, что Киев готов к дипломатическим шагам в любой момент, но лишь при одном условии — отвода российских войск с территории Украины.

«Пока ничего не указывает, что Россия хочет вести переговоры. Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры»,— отметил Кулеба.

Также глава украинского МИД прокомментировал план мирного урегулирования, предложенный Китаем. По мнению Кулебы, в плане предложены только общие положения, конкретных решений для достижения «справедливого мира» Пекин не указывает. По словам Кулебы, часть «элементов» совпадает с планом, предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским, часть — нет, но в целом китайский план требует более детального обсуждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник президента России Владимир Мединский опроверг слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о ведении «секретных переговоров» по конфликту на Украине.