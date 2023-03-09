Один из лидеров грузинской оппозиции призвал начать по всей стране кампанию массового неповиновения

Тбилиси, , 07:34 — REGNUM Лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал начать в Грузии бессрочную кампанию гражданского неповиновения, сообщает 9 марта телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Хазарадзе заявил, что поражение в борьбе, которую ведёт сейчас грузинская оппозиция, будет означать национальное поражение всей Грузии и отбросит её на десятилетия назад в порядки времён СССР и «объятия» России.

Поэтому оппозиционер призвал население к всеобщему «мирному» неповиновению по всей стране. Он заявил о необходимости объявить бойкот властям «во всех сёлах, городах, высших учебных заведениях, государственных органах, везде, кроме жизненно важных для граждан служб».

Хазарадзе считает, что сейчас происходит решающая битва за Грузию.

Напомним, что в Тбилиси третий день продолжаются массовые беспорядки. В центре города у здания парламента происходят ожесточённые столкновения оппозиции с полицейским спецназом.

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