В ДНР заявили, что ВСУ не способны использовать в Донбассе кассетные бомбы МК-20

Донецк, , 07:25 — REGNUM ВСУ не смогут использовать в Донбассе кассетные авиационные бомбы МК-20, которые были ранее запрошены Киевом у Вашингтона и сделка выглядит больше как коррупционная схема, заявил в беседе с ТАСС источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он считает, что США стремятся поставить украинским военным эти боеприпасы, чтобы списать их.

«Единственным объяснением может быть желание американцев списать эти устаревшие боеприпасы со складов. А поскольку речь идет об Украине, то эти бомбы не более чем очередное прикрытие для коррупционной схемы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что МК-20 были созданы в 1968 году и были рассчитаны на поражение бронетехники тех лет. Кроме того, эти боеприпасы не могут быть использованы для поражения живой силы.

Отмечается, что ударить по бронемашине, применив МК-20, возможно только при сбрасывании их вертикально с самолета. Собеседник агентства добавил, что воздушное судно ВСУ с этими кассетными боеприпасами не сможет сбросить такие бомбы на российскую технику, поскольку будет уничтожено при подлете.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта агентство Reuters написало о том, что Украина включила в свою обновленную заявку к США кассетные боеприпасы МК-20.