Киев, 9 марта, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Поставки на Украину американских истребителей F-16 сильно повлияют на успехи ВСУ в боевых действиях. Об этом заявил 9 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, отправят ли США Украине истребители F-16, Зеленский сказал: «Вопрос с истребителями — сложный. Мы ждём принятия этого решения. Мы очень нуждаемся в этом и обращаемся к президенту США, чтобы там могли начать подготовку украинских летчиков. Президент Джо Байден мне сказал, что над этим будут работать… Я верю, что США дадут нам возможность защитить свое небо».

Зеленский считает, что передача F-16 Украине может существенно увеличить вероятность «победы» Киева.

Зеленский отметил, что Байден и его помощники считают, что в данный момент самолеты F-16 Украине не нужны. Поэтому Зеленский пытался убедить Байдена в том, что F-16 как раз необходимы Киеву, так как они могут помочь Украине «защитить себя», и США должны как можно быстрее организовать их поставку.

Напомним, что в настоящее время в США находятся двое украинских лётчиков, которые с помощью американских инструкторов обучаются пилотировать истребители F-16.