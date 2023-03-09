Координатор Белого дома Кирби: летчиков ВСУ готовят к применению западных ракет на истребителях МиГ

Вашингтон, , 07:07 — REGNUM США не готовят украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16, и речь идет лишь об оценке возможностей применения западных ракет на истребителях МиГ, которыми владеют ВСУ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 8 марта в интервью телеканалу СNN.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Он уточнил, что проверяется совместимость самолетов с определенным видом высокоточных ракет, которые были переданы Украине. Кирби утверждает, что Киев получил только «небольшое число» таких ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на членов комитета по вопросам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адама Смита и Джейсона Кроу распространило информацию о том, что Украина запросила у США кассетные авиационные боеприпасы МК-20.