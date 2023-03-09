В Челябинске эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше развлекательного комплекса

Челябинск, , 07:02 — REGNUM Возгорание на крыше торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Мегаполис» произошло в Челябинске. Об этом 9 марта сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в ночь на 9 марта. Загорелась крыша ТРК, расположенного на Свердловском проспекте. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит строительный мусор на крыше здания.

Общая площадь горения составила 150 кв. метров. Из здания было успешно эвакуировано 60 человек, пострадавших в результате пожара нет. Спасателям удалось локализовать пламя на крыше, не допуская его распространения внутрь здания, затем возгорание было ликвидировано.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в супермаркете «Ашан» на юго-востоке Москвы.

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