В Одесской и Харьковской областях наблюдаются проблемы с энергоснабжением

Киев, , 06:50 — REGNUM Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Одесской и Харьковской областях Украины. Об этом 9 марта сообщают областные администрации регионов в своих телеграм-каналах.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что в Одесской области в результате ракетной атаки был повреждён объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. В Харьковской области были нанесены удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей, включая Одесскую, работали системы ПВО. Также было зафиксировано появление БПЛА.

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