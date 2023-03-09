Киев, 9 марта, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Одесской и Харьковской областях Украины. Об этом 9 марта сообщают областные администрации регионов в своих телеграм-каналах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Уточняется, что в Одесской области в результате ракетной атаки был повреждён объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. В Харьковской области были нанесены удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей, включая Одесскую, работали системы ПВО. Также было зафиксировано появление БПЛА.